Régionales et départementales 2021 : quel est le rôle des élus ?

Le second tour des élections départementales et régionales a lieu ce dimanche 27 juin. Les électeurs français sont appelés à désigner leurs élus mais savez-vous concrètement quel est leur rôle et l'impact sur votre vie quotidienne ?

Il faut tout d'abord distinguer les élections régionales des départementales. Les régionales ont lieu dans 12 régions métropolitaines ainsi qu'en Guadeloupe et à La Réunion. En Corse, Martinique et Guyane, les électeurs votent lors d'élections territoriales, organisées à la même date et selon des règles similaires.

Lors de ce scrutin, les Français élisent leurs conseillers régionaux pour un mandat de six ans. La région a des compétences spécifiques. Elle est notamment en charge du développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, du logement, des transports non urbains, dont les TER, de la rénovation urbaine, de la gestion des lycées et de la formation professionnelle ainsi que la promotion des langues régionales.

Quid des départementales ?

Les élections départementales ont lieu dans 95 départements aux mêmes dates que les élections régionales. À l'issue du scrutin sont élus les conseillers départementaux là encore pour six ans. Ceux-ci sont en charge de la solidarité, des actions sociales, de la santé, de l'aménagement durable du territoire, de l'éducation, de la culture et du sport.