Résultats élections régionales 2021 en Guyane : Rodolphe Alexandre en tête

Le président sortant, Rodolphe Alexandre, ancien soutien de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui proche d'Emmanuel Macron, est arrivé largement en tête dimanche, à l'issue du premier tour des élections régionales en Guyane, avec 43,72% des voix.

Derrière lui, associé à des figures du syndicat indépendantiste, l'Union des travailleurs guyanais (UTG), le député (GDR), Gabriel Serville, ancien conseiller régional, conduit une liste soutenue par LFI. 27,67% des électeurs ont voté en sa faveur. En troisième position se trouve Jean-Paul Fereira, avec 23,34%. Le maire d'Awala-Yalimapo, la première commune amérindienne de Guyane, mène une liste "d'union" d'autonomistes, anticolonialistes, écologistes et apparentés socialistes.

Les enjeux de ce scrutin portent sur l'autonomie alimentaire, énergétique et institutionnelle, l'amélioration des voies de communication dans le grand ouest (30.000 habitants), et une meilleure équité dans l'accès au soins, aux services publics et à l'emploi.

Les listes des candidats au premier tour en Guyane :

Liste "Unis et engagés pour notre territoire" - Rodolphe Alexandre (Guyane Rassemblement)

Liste "Guyane" - Jean-Paul Fereira (soutenu par le Parti socialiste guyanais, le MDES, Walwari, Guyane Ecologie, Nouvelle force de Guyane)

Liste "Guyane Kontré pour avancer" - Gabriel Serville (Peyi Guyane)

Liste "Changer d'air" - Jessi Américain (sans étiquette)