Résultats élections régionales 2021 à La Réunion : Didier Robert en tête

Le divers droite Didier Robert, président sortant de la Région Réunion, a terminé en tête du premier tour des régionales avec 31,10% des suffrages dimanche soir, dans un contexte de forte abstention (63,56 %).

Didier Robert, à la tête d'une liste d'union des droites et des centres, a été condamné le 21 mai dernier à 15 mois de prison avec sursis et à trois ans d'inéligibilité dans une affaire de prise illégale d'intérêt. Il a cependant fait appel, ce qui lui a permis de mener cette campagne.

Huguette Bello, la maire divers gauche de Saint-Paul (ouest de l'île) et Ericka Bareigts la maire PS de Saint-Denis se placent respectivement en deuxième et troisième position avec 20,74% et 18,48%. Sur les 11 listes en lice, ces trois candidats sont les seuls à pouvoir se maintenir au second tour dans cette île de l'océan Indien.



Les listes des candidats au premier tour à La Réunion :

Liste “Objectif Ré-union” - Didier Robert (sans étiquette)

Liste "Coopération pour le développement de La France" - Corinne de Flore (Coordination pour le développement la France)

Liste "Nouvel avenir de La Réunion" - Ericka Bareigts (Parti socialiste, soutenue par le Parti communiste réunionnais)

Liste La Réunion des Territoires - Patrick Lebreton (sans étiquette)

Liste Rassemblement national - Joseph Rivière (RN)

Liste Le projet réunionnais - Philippe Cadet (sans étiquette)

Liste Maintenant osons 2021 - Vanessa Miranville (Citoyens de La Réunion en action - CREA)

Liste Naturellement écologistes - Jean-Pierre Marchau (EELV)

Liste Faire entendre le camp des travailleurs - Jean-Yves Payet (Lutte Ouvrière)

Liste Huguette Bello (Pour La Réunion)