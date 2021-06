publié le 13/06/2021 à 02:17

À une semaine du premier tour des élections régionales, le dernier sondage en Provence-Alpes-Côté d'Azur donne Thierry Mariani (RN) en tête avec 40% des voix devant Renault Muselier (LR) 34%. Jean-Laurent Félizia, le candidat de la liste de rassemblement de la gauche et des écologistes, est pour sa part crédité de 15%.

"Nous, nous apportons par notre discours le message que le vote des solutions c'est le vote de réparation, c'est-à-dire que face à nous, nous avons un bilan du candidat sortant qui démontre bien à quel point il n'a pas su barrer la route au Rassemblement National", déplore Jean-Laurent Félizia, invité sur RTL samedi 12 juin.

"Le Rassemblement National ce sont des idées, qui s'égrènent depuis des siècles et des siècles, qui alimentent la haine, la discrimination, l'homophobie, le sexisme, qui nous mettent dans une situation de peur et de haine entre nous, alors que nous avons tout à construire ensemble et dans la paix", a déclaré le candidat du rassemblement de la gauche et des écologistes.

"Parler de front républicain c'est comme mettre un pansement sur une gangrène, il faut véritablement que nous agissions à la racine du mal", a-t-il plaidé.