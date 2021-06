Régionales 2021 : que faire s'il y a une erreur sur votre carte électorale ?

publié le 10/06/2021 à 16:04

Les élections régionales et départementales auront lieu les 20 et 27 juin 2021. À cette occasion, les électeurs choisissent les conseillers régionaux et départementaux, qui éliront ensuite les présidents du conseil départemental et de la région.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Pour vérifier que vous l'êtes, vous pouvez vous rendre sur service-public.fr à la rubrique "Interroger votre situation électorale" en renseignant quelques informations sur vous. Beaucoup de Français ont reçu ou vont recevoir prochainement leur carte électorale. Que faire si celle-ci comporte une erreur ?

Si vous êtes né en France métropolitaine, dans les DROM, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin ou en Polynésie française, vous pouvez demander la correction de votre état civil en ligne sur www.service-public.fr ou par courrier à :

INSEE PAYS DE LA LOIRE, Pôle RFD

105, rue de Français Libres BP67401

44274 NANTES CEDEX 2

Vous devrez fournir votre numéro de sécurité sociale et une copie de votre acte de naissance.

🗳️ #Elections2021 | Vous avez reçu votre carte électorale mais celle-ci comporte une erreur ❓ Pas de panique !

✅ Vous pouvez demander la correction de votre état civil.



Les modalités selon votre situation 👇 pic.twitter.com/7t1xkZy17w — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) June 10, 2021

Si vous êtes né à l'étranger, à Wallis-et-Futuna ou en Nouvelle-Calédonie et que votre carte d'électeur comporte une erreur, rapprochez-vous des organismes qui gèrent vos droits sociaux ou de votre commune d'inscription sur les listes électorales. Vous devrez fournir un acte de naissance et une pièce d'identité.