Les premières estimations des résultats du second tour des élections régionales en Occitanie sont tombés. Et c'est un plébiscite pour la socialiste Carole Delga, présidente sortante. Selon les premières estimations, elle recueillerait près de 60% des suffrages, et gagnerait 20 points par rapport au premier tour.

Au premier tour, Carole Delga, présidente sortante PS, est largement en tête avec 39,57% des voix, soit plus de 17 points devant le RN Jean-Paul Garraud, donné à 22,61%. La tête de liste LR Aurélien Pradié, par ailleurs numéro trois des Républicains, arrive troisième à 12,19%.

"C'est la victoire d'une nouvelle pratique politique, de l'éthique", s'est félicitée sur France 3 Carole Delga. "Nous avons fait baisser l'extrême droite", a-t-elle ajouté. "J'envoie un appel solennel pour que le 27 (juin, date du second tour), ce soit la République qui gagne", a lancé la candidate socialiste, écartant toute négociation avec La France insoumise.

"Bien évidemment, nous sommes déçus", a confié Louis Aliot au micro de RTL ce lundi 21 juin. Le représentant du Rassemblement national s'est indigné de l'abstention, à 62,8% dans la région : "On n'a jamais eu une telle Bérézina". "Ce sont les nôtres qui ne sont pas allés voter", a-t-il regretté. "Le vote c'est quelque chose de sérieux", ajoute le maire de Perpignan, en se positionnant en faveur du vote obligatoire. "Le vote n'est pas un luxe. [...] C'est un devoir".

En 2015, la liste PS de Carole Delga a remporté les élections régionales en Occitanie (44,81%), obtenant 93 sièges au Conseil régional. La liste FN menée par Louis Aliot (33,87%) a remporté 40 sièges.