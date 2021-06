Régionales dans les Hauts-de-France : Bertrand en léger recul, mais toujours en tête

publié le 02/06/2021 à 05:00

Xavier Bertrand brigue un deuxième mandat à la tête de la région Hauts-de-France. Selon un sondage BVA pour RTL et Orange*, le candidat ex-LR, bénéficie d'une bonne image et d'un bilan jugé positif dans la région. 58% des habitants des Hauts-de-France ont ainsi une bonne opinion de lui.

Ces opinions favorables sont plus marquées pour les 65 ans et plus (70%), les cadres (70%), les sympathisants LaREM (71%) et LR (94%). En revanche, par rapport à l'enquête BVA de mai dernier, Xavier Bertrand perd 5 points de bonnes opinions, mais conserve une solide avance face à Éric Dupond-Moretti (35% de bonne opinion), Sébastien Chenu (39% de bonne opinion), Laurent Pietraszewski (33% de bonne opinion) et Karima Delli (46% de bonne opinion).

64% des sondés sont satisfaits de l'action menée par Xavier Bertrand comme président du conseil régional, 14% sont très satisfaits et 36% ne sont pas satisfaits. Une large majorité des répondants jugent son action satisfaisante. Enfin, la sécurité est la priorité des habitants de Hauts-de-France (49%) devant l'emploi (40 %) et la santé (34%).

*Les intentions de vote qui figurent dans ce rapport reposent sur la base des personnes inscrites sur les listes électorales dans les Hauts-de-France, certaines d’aller voter et ayant exprimé une intention de vote, soit 288 individus au premier tour et 289 (hypothèse 1 et 281 (hypothèse 2 au second tour). Avec un effectif de près de 300 répondants, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20 la marge d’erreur est égale à 4,6% Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 15,4% et 24,6%.