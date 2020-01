et Marie-Pierre Haddad

publié le 05/01/2020 à 15:11

En route pour les régionales 2021. Jordan Bardella a annoncé, lors du Grand Jury RTL, Le Figaro LCI, qu'il sera "probablement candidat aux élections régionales". Dans son viseur : la région en Île-de-France.

Le vice-président du Rassemblement national a expliqué qu'il fera "connaître sa décision après les élections municipales mais je serai probablement de ce combat". Des propos qui ne font aucun doute sur une annonce de candidature puisqu'il précise qu'il sera tête de liste, lors de ces élections régionales.

Les deux années à venir s'annoncent décisives électoralement. En effet, en mars 2020 auront lieu le scrutin des municipales. Suivies par les élections départementales un an plus tard. Ensuite, les élections régionales auront lieu en 2021 et la présidentielle en 2022.