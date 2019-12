publié le 18/12/2019 à 12:00

Un territoire conquis pour le Rassemblement national ? La ville d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais aurait pu être le symbole de l'affrontement électoral entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, via les listes de LaREM et du RN pour les élections municipales. Mais il n'en sera rien.

Selon les informations du Monde, le parti présidentiel a renoncé à présenter une liste pour le scrutin de mars prochain. Geoffrey Gorillot "ne se lancera pas dans une nouvelle campagne municipale, encore moins en tant que tête de liste. Pour des raisons personnelles, d’abord, 'et puis parce qu(’il) pense déjà connaître le résultat'". "Si c’est pour se battre pour la deuxième place sans en avoir les moyens…", explique-t-il en pointant du doigt La République En Marche. "Ils n’ont pas manifesté une grande envie de nous aider à monter une liste", explique-t-il au journal.

La ville est dirigée par Steeve Briois, élu lors des municipales de 2014. Une situation "incroyable", selon Bruno Bilde, député du Pas-de-Calais et président du groupe majoritaire au Conseil municipal d'Hénin-Beaumont, joint par RTL.fr. Mais le Rassemblement national ne semble pas s'en inquiéter pour autant. En effet, à trois mois du premier tour des élections municipales, l'actuel maire n'a toujours pas officialisé sa candidature. "Il continue son travail jusqu'au bout", glisse Bruno Bilde qui note aussi le peu de concurrence à Hénin-Beaumont.

Qui sont les candidats aux municipales à Hénin-Beaumont ?

Actuellement, deux listes s'affrontent. "Osons pour Hénin-Beaumont" est menée par Marine Tondelier. Cette liste est composée de plusieurs tendances : EELV, mais aussi du Parti socialiste, de La France insoumise ou encore du Parti communiste français. L'autre liste est menée par Patrick Piret, ancien du MoDem.

La République En Marche se désiste-t-elle au profit de ces deux listes ? Les choses ne sont pas aussi simples à Hénin-Beaumont. Dans Le Monde, Geoffrey Gorillot explique avoir adressé "une main tendue" à la liste de l'élue d'opposition écologiste. Information réfutée par la principale concernée. La liste EELV, PS, PCF, LFI va-t-elle alors bénéficier du soutien du parti présidentiel ? Là encore, rien n'est gagné. "Difficile de soutenir une liste qui tracte en appelant à manifester contre nous", explique l’élu macroniste en référence à la protestation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement.

Patrick Piret explique quant à lui n'avoir "eu aucun contact" avec La République En Marche.

Un fief frontiste

La campagne s'annonce donc délicate pour la majorité à Hénin-Beaumont. Cette ville "a incontestablement un fort taux d'adhésion au Rassemblement national", explique le député du Pas-de-Calais, Bruno Bilde.



Considéré comme un fief frontiste depuis l'élection de Steeve Briois au premier tour des municipales, Marine Le Pen avait récolté plus de 61,56%, au second tour de l'élection présidentielle de 2017. En 2019 lors des élections européennes, la liste menée par Jordan Bardella a récolté près de 56% des voix, "soit plus du double de son score nationale de 23.3%", précise Le Monde.