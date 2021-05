Régionales 2021 : Najat Vallaud-Belkacem visée par des injures racistes

publié le 27/05/2021 à 20:32

"Retourne au Maroc", "dehors", "la France aux Français"... Ces inscriptions abjectes ont été retrouvées à Bron (Rhône) sur des affiches de campagne de Najat Vallaud-Belkacem, candidate socialiste en région Auvergne-Rhône-Alpes. En conséquence, la section locale du PS a porté plainte.



“Depuis de nombreuses semaines, les affiches électorales et le mobilier urbain sont régulièrement dégradés et des insultes mentionnées. Une étape supplémentaire a été franchie avec les propos xénophobes et haineux inscrits dans la journée du 25 mai”, a écrit le Parti socialiste de Bron dans un communiqué de presse diffusé ce jeudi.

Sur Facebook, le maire (LR) de la commune, Jérémie Bréaud, a adressé son soutien à Najat Vallaud-Belkacem, affirmant qu'"à Bron, il n’y a pas et il n’y aura jamais de place pour la xénophobie, l’antisémitisme ou toute autre forme de haine".

Début mai, un sondage Ispos et Sopra Steria accordait 11% d'intentions de vote à Najat Vallaud-Belkacem, derrière le candidat sortant Laurent Wauquiez (LR), donné à 31%, le candidat RN Andrea Kotarac (19%), la liste LaREM menée par Bruno Bonnell (16%) et celle de la candidate EELV Fabienne Grébert (13%).