publié le 12/04/2021 à 20:26

Se dirige-t-on bel et bien vers un vote les 13 et 20 juin 2021 ? C'est en tout cas ce que défendra le Premier ministre à l'occasion d'un débat prévu mardi 13 et mercredi 14 avril au parlement, a affirmé à l'AFP une source gouvernementale ce lundi 12 avril. Le débat portera sur un report ou non des élections régionales et départementales en juin.

Selon nos informations, Jean Castex devrait annoncer que le gouvernement est favorable au maintien des deux scrutins les 13 et 20 juin comme prévu. Cette décision a été prise après la consultation controversée lancée ce week-end par l'exécutif auprès des maires dont une majorité (56%) s'est prononcée en faveur du maintien des élections aux dates initiales.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...