Régionale en PACA : "Jean-Laurent Felizia doit se retirer au second tour", exhorte Olivier Faure

Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, peut se réjouir : le PS et les Républicains ressortent consolidés par le premier tour des élections régionales. Il s'en félicite d'ailleurs au micro de RTL lundi 21 juin : "C'est la reconnaissance d'un travail : là où les socialistes dirigent des régions, il y a une reconnaissance pour les politiques publiques qu'ils mènent. Nous avons hier soir convaincu. Malheureusement il n'y avait que 34% des Français qui se sont déplacés, et je les invite à venir confirmer ce score au second tour".

Il poursuit : "On n'arrête pas de nous dire que nous sommes condamnés à un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen : ce présage a été infirmé par les électrices et les électeurs, déclare Olivier Faure. Il y a un nouveau monde avec ce bloc social et écologique et ce bloc-là peut l'emporter."

Mais il reste certaines interrogations sur l'issue du second tour, notamment en PACA où Renaud Muselier (LR) et Thierry Mariani (RN) sont au coude à coude pour la région. Le patron du PS a d'ailleurs renouvelé son appel au troisième candidat qualifié pour le second tour, Jean-Laurent Felizia, qui mène une liste d'union de la gauche et qui refuse pour l'instant de se retirer : "Ce bloc ne peut pas être responsable de la victoire du RN où que ce soit donc je renouvelle mon appel solennel : Jean-Laurent Felizia doit se retirer au second tour. On ne peut prendre aucun risque avec l'extrême-droite. Jean-Laurent Felizia prend une lourde responsabilité à vouloir se maintenir".