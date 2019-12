Réformes des retraites : pour Christian Eckert, "Macron ferait bien de se taire"

publié le 02/12/2019 à 19:57

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger l'a assuré ce lundi matin : "Avec sa réforme, le gouvernement est en train de perdre tout le monde". Une position que partage Christian Eckert. Selon l'ancien secrétaire d'État au Budget, "le gouvernement hésite entre deux stratégies. La première c'est de dire qu'il va réformer parce que le système va dans le mur. La deuxième c'est de stigmatiser les régimes spéciaux."

"Dire qu'on va dans le mur parce qu'on vit plus longtemps et que le système n'est pas équilibré, c'est aujourd'hui mentir et faire peur. C'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement est en train de perdre tout le monde" a-t-il estimé avant de préciser : "Il faut réformer mais il faut tout mettre sur la table : les bonnes comme les mauvaises nouvelles."

Discuter et "écouter"

Le gouvernement doit-il suspendre sa réforme pour autant ? Selon l'ancien secrétaire d'Etat, il est nécessaire de prendre le "temps de négocier". "Quand on change les conditions de la retraite dans des catégories socio-professionnelles, il faut se donner le temps de la discussion pour trouver les modalités" a-t-il expliqué.

S'il admet que le sujet est "complexe", cette réforme "ne donne pas les bonnes pistes" et il estime que "le gouvernement est malheureusement en train d'appuyer sur les divisions notamment entre les différentes catégories de Français et les différents régimes de retraite".

Lui qui a côtoyé Emmanuel Macron à Bercy considère que le chef de l'État "ferait bien de se taire un peu plus qu'il ne l'a fait" auparavant, lui conseillant d'écouter "plus qu'il ne parle". Jeudi 5 décembre, jour de la grève, il assure qu'il sera "dans sa région, au côté des manifestants, avec volonté et humilité."