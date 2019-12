publié le 02/12/2019 à 10:12

Le gouvernement s'est réuni au grand complet, dimanche 1er décembre au soir autour d'Édouard Philippe pour faire le point sur la très contestée réforme des retraites qui risque de paralyser le pays à partir de jeudi 5 décembre.

Une réunion "très utile", selon Jean-Michel Blanquer qui assure que le gouvernement veut une "retraite plus équitable et plus simple". "Cette retraite a fait l'objet de concertations très longues, on est encore dans une phase de discussions (...) Nous savons que nous ne voulons pas diminuer le montant de la pension. C'est l'engagement vis-à-vis des Français. Nous ne souhaitons pas travailler sur l'augmentation des cotisations, parce qu'il y a déjà beaucoup de charges sociales sur les Français. Toute la discussion est sur l'âge. Ce point-là n'est pas encore défini", explique le ministre de l'Éducation.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 1er décembre, le président du Sénat Gérard Larcher a dénoncé "l'opacité" créée par Emmanuel Macron sur le sujet du projet de réforme des retraites. "Il est dans son rôle d'opposant. Certains commentaires sont faits plus pour créer de l'opacité que de réellement s'en inquiéter", lui répond Jean-Michel Blanquer.