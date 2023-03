Réforme des retraites : voter ou non une motion de censure, la question divise plus que jamais Les Républicains

Crédit : Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Réforme des retraites : Les Républicains plus que jamais divisé

Réforme des retraites : Les Républicains plus que jamais divisé

Le groupe des Républicains n'est plus un allié pour le gouvernement. Deux motions de censure sont annoncées, l'une du Rassemblement National, l'autre des Liot, les élus indépendants. Même si elles ont peu de chance d'aboutir, le vote des 61 députés Les Républicains sera déterminant avec à nouveau l'image d'un parti divisé.

Après le recours au 49.3 et la séance hors norme dans l'hémicycle, le patron des Républicains, Eric Ciotti a donné ses consignes et elles sont limpides. "Nous ne voulons pas dans ce contexte rajouter du chaos au chaos et c'est pour cela que nous venons de décider en réunion de groupe que nous ne voterions aucune motion de censure", a-t-il déclaré.

Sauf que dans son groupe, certains députés font déjà le choix de défier l'autorité du chef. Voter une motion de censure et pourquoi pas ne nous fermons pas la porte estiment les LR.

"Aujourd'hui si c'est notre seul moyen pour qu'il y ait un réel vote sur cette réforme des retraites. Nous étudierons toutes les motions de censure d'où qu'elles viennent. Qu'elles viennent du RN, de LFI ou autre", commente Maxime Minot, député LR de l'Oise.

"Cet outil existe, nous prendrons nos responsabilités. Mais nous voulons voter", poursuit Pierre Cordier député LR des Ardennes.

Le patron des LR encore contredit par ses troupes et affaibli, car hier il a, lui aussi, encaissé un échec personnel après avoir négocié pendant des mois directement avec l'exécutif, mais n'a jamais réussi à convaincre massivement son propre camp.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info