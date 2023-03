Réforme des retraites : qu'est-ce que le groupe des indépendants LIOT à l'Assemblée ?

À la suite du recours au 49.3 par le gouvernement ce jeudi, pour éviter un vote à l'Assemblée sur le texte de réforme des retraites, Marine Le Pen a annoncé jeudi 16 mars qu'elle déposerait une motion de censure contre le gouvernement. Bertrand Pancher, président centriste du groupe LIOT a également annoncé déposer "dans les prochaines heures", une motion de censure "transpartisane", qui pourrait recueillir davantage de voix.

En effet, Jean-Luc Mélenchon a annoncé ce vendredi que le groupe la France insoumise (LFI) allait soutenir la motion de censure de ce groupe d'indépendants, afin de "donner les plus grandes chances possibles à la censure" du gouvernement d'Élisabeth Borne après l'utilisation du 49.3. Le groupe Libertés, Indépendants Outre-mer et Territoires (LIOT) compte 20 députés de diverses tendances politiques mais revendiquant un fort ancrage territorial.

Situé dans l'opposition au sein de l'échiquier politique, le groupe LIOT est composé donc des députés de Libertés et Territoires, d'anciens UDI, des ultramarins et des régionalistes, mais aussi des centristes ou d'anciens socialistes. Sans tous les citer, on retrouve Paul Molac, vice-président du groupe, passé par LaREM, Nathalie Bassire, ancienne LR, Guy Bricout, ancien UDI ou Benjamin Saint-Huile, ancien membre du PS. Bertrand Pancher, président du groupe, est notamment passé par l'UMP entre 2007 et 2012.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info