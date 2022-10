Emmanuel Macron et sa discrète référence à Valéry Giscard d'Estaing

Il fallait bien une petite référence. Adaptes des expressions d'antan et des références à ses prédécesseurs, Emmanuel Macron a une nouvelle fois usé d'une phrase qui est familière aux oreilles des Français.

Invité de l'émission politique de France 2, L'Evènement, le président de la République a assuré : "On n'a pas de pétrole, mais on a du lithium". En 1976, Valéry Giscard d'Estaing lançait : "On n'a pas de pétrole, mais on a des idées". À quelle idée faisait-il référence ? Le président de l'époque cherchait des solutions pour sortir la France du choc pétrolier. Parmi elles, celle du changement d'heure va émerger.

"Les gens se coucheront une heure plus tôt le soir pendant l'été et de ce seul fait, il y a une consommation électrique qui se réduit d'autant...", résumait Valéry Giscard d'Estaing. Une idée qui quelques années plus tard a du plomb dans l'aile. L'Union européenne a voté sa suppression, mais celle-ci n'a pas encore été actée au quotidien.

