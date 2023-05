DÉBAT - Réforme des retraites : faut-il passer à autre chose ?

Gaëlle Martinez et Jean-Eudes du Mesnil sont les invités de Yves Calvi

Quelle est la suite ? Ce lundi 1er mai, jour de la fête du Travail, entre 782.000 et 2,3 millions de personnes ont défilé en France sur fond de contestation contre la réforme des retraites. Deux semaines après la promulgation de la loi par Emmanuel Macron, la colère continue de s'exprimer.

L'intersyndicale se réunit notamment dans la matinée pour évoquer la suite des événements. Elle va "discuter de ce qui va se passer maintenant, de comment on envisage les suites collectivement. L'unité, ça a été quelque chose d'extrêmement important dans ce mouvement depuis le début", explique Gaëlle Martinez.

De son côté, Jean-Eudes Du Mesnil Du Buisson espère que la tempête va se calmer, après une 13e journée de mobilisation marquée par des heurts. "Il faut que ça se calme. Moi, je pense aux 108 policiers blessés et je pense à ceux aussi dont on ne parle pas", remarque le secrétaire général de la CPME en référence aux forces de l'ordre touchées et aux dégâts matériels.

La questions des retraites abordée de la mauvaise manière par le gouvernement ?

Cette réforme des retraites ne fait pas l'unanimité. Pour Gaëlle Martinez, "il n'y a pas de problèmes dans l'immédiat sur le système des retraites". Sur la question du financement, la secrétaire nationale de l'Union syndicale Solidaires propose notamment de taxer davantage les superprofits.

"Il faut rappeler que notre pays est l'un des plus taxés au monde, que le déficit public est maintenant de 116% du PIB et qu'il va falloir qu'on commence à raisonner autrement", pointe Jean-Eudes Du Mesnil Du Buisson. "On va finir comme la Grèce avec des mesures aussi douloureuses", estime le secrétaire général de la CPME.

