Réforme des retraites : les regards sont désormais braqués sur Emmanuel Macron

Élisabeth Borne a sauvé son poste à neuf voix près à l'Assemblée nationale ce lundi 20 mars. Tous les regards se tournent désormais vers celui qui est au-dessus, Emmanuel Macron. Que peut faire le président de la République ? Va-t-il prendre la parole ? La pression va continuer de monter à l'Élysée dans les heures qui viennent.

La pression, Emmanuel Macron déteste ça. Mais d'ailleurs, que pourrait-il dire ? Si l'Élysée le sait ce soir, il s'agit du secret le mieux gardé. De plus, quel serait le moment idéal pour parler ? Avant les manifestations du jeudi 23 mars ou après ? Que dire pour sortir de la crise, que dire pour continuer de gouverner, pour trouver une majorité plus faible que jamais ?

Tous les regards sont effectivement tournés vers l'Élysée pour les heures et les jours à venir, alors que la colère monte à Paris et dans toute la France. Pour l'heure, le chef de l'État doit recevoir mardi soir les députés et sénateurs de la majorité, après s'être entretenu dans la matinée avec la Première ministre et les chefs de la majorité. Il déjeunera aussi à 13h avec Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher.

