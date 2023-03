Retraites : le triomphe modeste de la majorité, la gauche déjà tournée vers le prochain objectif

Le gouvernement Borne II sauvé à 9 voix près. Ce lundi 20 mars, la motion de censure transpartisane déposée par le groupe Liot n'a pas récolté les 287 voix nécessaires pour défaire la majorité présidentielle. Tandis que l'opposition quittait rapidement les bancs de l'hémicycle à l'annonce des résultats, les députés de la Nupes improvisaient une conférence de presse dans les couloirs de l'Assemblée nationale.

À l'annonce du scrutin, les députés du groupe présidentiel n'ont en revanche laissé échapper aucune explosion de joie. Tout au plus, de timides applaudissements. Et ce, pour une raison évidente : les résultats sont beaucoup plus serrés que prévu. On s'attendait en effet à une marge de sécurité plus grande.

Les députés de la Nupes se sont levés immédiatement après l'annonce, en criant "démission" et en brandissant des pancartes "Rendez-vous dans la rue", "64 ans, c'est non". Ils ont été priés de quitter l'hémicycle, avant le vote de la seconde motion de censure, celle du Rassemblement national, qui n'a aucune chance d'être adoptée.

Mais les députés de la gauche se préparent déjà à la suite du combat : la saisine de Conseil constitutionnel. C'est donc le prochain horizon, tenter de faire censurer le texte par le biais du Conseil.

