Réforme des retraites : le pari fou de réunir les oppositions avec une motion transpartisane

Il existe des alliances en politique que personne n'aurait pu prédire. En voici une en particulier. La motion de censure transpartisane du groupe LIOT est débattue ce lundi 20 mars, à l'Assemblée, à la suite du recours au 49.3 sur le texte des retraites.

Cette motion est soutenue par les 20 députés étiquetés Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Mais aussi par les 149 députés de la Nupes, l'alliance de gauche, comprenant la France insoumise, les socialistes, les écologistes et les communistes. Les 88 députés du Rassemblement national y participeront aussi.

Contre toute attente, certains membres des Républicains, comme l'a indiqué le député LR du Lot Aurélien Pradié, la voteront également. À quelques heures du vote, la décision du reste du groupe des Républicains relancent les paris

"Arrêtons avec le bal des hypocrites !"

"La lutte, il n'y a que ça qui compte, qui est important", martèle Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise a ainsi appelé, Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, les députés LR à voter la motion transpartisane.

"Les Républicains sont comme tout le monde, au pied du mur qu'aucun n'aurait imaginé, un pouvoir qui n'a pas de majorité parlementaire à la suite d'une élection gagnée par lui, par défaut", a-t-il lancé. Selon l'ancien candidat à l'élection présidentielle, "Les Républicains ne veulent pas être alliés du gouvernement".

Selon Bruno Le Maire, cette alliance transpartisane pour voter la motion de censure Liot est contre-nature. Dans un entretien au Parisien, le ministre de l'Économie a interpellé les oppositions : "Arrêtons avec le bal des hypocrites ! Liot qui tend la main à la Nupes et au RN pour faire tomber le gouvernement : quelle hypocrisie !".

Sortons du cirque dans lequel est en train de tomber la vie politique française Bruno Le Maire dans "Le Parisien"

Et de développer : "Mathilde Panot, Marine Le Pen et Charles de Courson, alliés pour faire tomber le gouvernement et constituer une majorité alternative : un attelage clownesque ! Des députés LR qui réclament à cor et à cri le rétablissement des finances publiques mais qui déposent sans vergogne des amendements à plusieurs milliards d’euros : quelle hypocrisie encore ! Quel manque de courage !".

Bruno Le Maire poursuit sa charge. "Les socialistes qui nous font des leçons de justice sociale après avoir imposé, avec la réforme Touraine, le passage à 43 années de cotisation : hypocrisie toujours ! Sortons du cirque dans lequel est en train de tomber la vie politique française, retrouvons nos repères".

Une motion portée par Charles de Courson

Le député centriste Charles de Courson est le porte-voix de cette motion de censure. L'élu en est à son septième mandat, en tant que député de la Marne. Il est l'un des représentants du groupe Liot à l'Assemblée et contre la réforme des retraites.



Lors de la campagne présidentielle de 2022, Charles de Courson avait soutenu Valérie Pécresse qui défendait dans son programme une réforme des retraites avec un report de l'âge légal à 65 ans. Comme l'indique l'AFP, la gauche applaudit Charles Amédée du Buisson de Courson. "Quand la noblesse rejoint le tiers État", s'amuse le patron du Parti socialiste Olivier Faure sur Twitter. Le député de la Marne se revendique pro-européen et assume des positions sociétales conservatrices



"Je suis un libéral, mais aussi un vieux républicain, a indiqué l'élu. explique parfois le député. Je connais le monde de l'argent, j'en suis issu, j'en connais les limites".

