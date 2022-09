Réforme des retraites : le MoDem se réunit pour la réforme des retraites

Après plusieurs jours de tensions autour de la réforme des retraites, Emmanuel Macron veut montrer qu’il reste ouvert au dialogue. Le chef de l’État va réunir la semaine prochaine une partie du gouvernement et de la majorité pour faire le point sur la manière d’engager la réforme des retraites. À Guidel, dans le Morbihan, se tient l’université de rentrée du MoDem.

La semaine dernière, François Bayrou a jeté un pavé dans la mare. Pour lui, réformer les retraites par un simple amendement dans le projet de loi serait un "passage en force". Dimanche 25 au matin, il est revenu sur le sujet : "On ne gouverne pas contre le peuple. Les gouvernants portent des réformes, elles sont souvent bien inspirées. Mais s'ils n'ont pas le soutien du peuple qui les a élus, ces réformes sont bloquées et ne passent pas. Ils ont besoin d'éléments du choix."

Une promesse de campagne d'Emmanuel Macron

Pour le patron du MoDem, réformer les retraites, oui, mais pas tout de suite. Devant ses troupes, il a donc plaidé pour une vaste consultation de trois ou quatre mois, avant qu'un texte ne soit déposé au Parlement. "Moi, je dis quatre mois suffisent", a-t-il indiqué.

Et à ceux qui disent que la concertation a déjà eu lieu lors du dernier quinquennat, le MoDem a déjà prévu sa parade : "Justement, s'il y a eu beaucoup de dialogue et si on a encore 72 % des Français qui ne sont pas convaincus par cette réforme des retraites, moi je pense que ça veut dire qu'il faut continuer à tenter de persuader les Français que cette réforme des retraites est nécessaire", explique Erwan Balanant, député MoDem du Finistère.

Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix que de renoncer au passage en force, expliquait hier un proche de François Bayrou. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple parce que le président de la République est convaincu qu'il faut aller vite sur cette réforme. "Si on pense qu'il faut l'unanimité pour bouger, alors on ne fait jamais rien", a dit le président en privé récemment. Mais dans son entourage, on le répète, toutes les options sont sur la table.

Un conseiller l'a rappelé dernièrement, la réforme des retraites est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron et il a juré que le texte serait voté à l'été 2023.

