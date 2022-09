INVITÉ RTL - Retraites : "Borne sera amenée à prendre une décision qu'elle expliquera dans quelques jours", dit Véran

Quand le projet de réforme des retraites sera-t-il mis sur la table ? Invité de RTL ce vendredi 23 septembre, Olivier Véran a répété qu'Emmanuel Macron souhaitait que le texte soit "opérationnel en 2023".

"On a un système durablement déséquilibré donc nous n'avons pas 36 solutions : ou vous travaillez plus longtemps pour cotiser plus longtemps, ou vous augmentez les cotisations et les impôts, ou vous diminuez les pensions de retraite ou alors vous considérez que la dette n'est pas un problème", résume le ministre chargé du Renouveau démocratique.

"Qu'on fasse la réforme dans un ou trois mois, ceux qui vous expliquent qu'il faut augmenter impôts et la dette ne changeront pas d'avis dans les prochains mois", estime le porte-parole du gouvernement.

"Elisabeth Borne reçoit elle-même depuis des jours les partenaires sociaux pour se faire une conviction, elle doit en discuter avec le président de la République et elle sera amenée à prendre une décision qu'elle expliquera dans quelques jours", a indiqué Olivier Véran.

Pour autant, il l'affirme : il ne sera "pas question de revenir sur les dispositifs qui tiennent compte de la pénibilité" au travail.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info