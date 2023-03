À la vieille d'une septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et de la réunion de la commission mixte paritaire, le soutien au projet de loi du gouvernement progresse légèrement (+ 4 points), mais reste toujours nettement minoritaire (38 %). Surtout, 83 % des Français sont opposés au recours au 49.3, selon un sondage Toluna Harris Interactive pour RTL et AEF Info.

Un rejet qui se ressent jusque dans les rangs des sympathisants Renaissance et Républicains, où moins d’un tiers d’entre eux (respectivement 33 % et 29 %) estiment que cet article doit être utilisé si nécessaire, quand 1 sur 2 (respectivement 57 % et 49 %) souhaite voir la réforme votée et adoptée par les parlementaires.

Plus globalement, six Français sur dix sont d’accord avec Laurent Berger et estiment qu’il s’agirait d’un "vice démocratique".

Le soutien aux grévistes au plus bas

Dans le détail, la proportion de Français se déclarant "pas favorables" au projet recule (62 %, - 4 points), mais celle des Français "tout à fait défavorables" reste stable (41 %). Une évolution que l'on peut imputer au soutien des sympathisants des Républicains, qui enregistre un rebond important depuis une semaine (+ 12 points). Les principales critiques formulées à l’encontre de la réforme sont son caractère injuste, le fait qu’elle ne garantit pas de meilleures pensions aux retraités et la difficulté à la comprendre.



A contrario, la part de Français qui jugent la réforme indispensable a légèrement augmenté (+ 4 points) pour atteindre 44 %. Et alors qu'une journée de mobilisation se profile ce mercredi 15 mars, le soutien aux grévistes connaît, lui aussi, une légère baisse (-5 points) et atteint son plus bas niveau : 67 %. Toutefois, un Français sur deux souhaite que la mobilisation continue si le texte est voté à l’Assemblée et plus encore (61 %) s’il est adopté sans vote, via le 49.3.

Pour autant, 83 % des Français pensent que cette réforme sera in fine adoptée au Parlement, un score qui continue de progresser par rapport au 6 février.



