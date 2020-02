Réforme des retraites : "Le 49-3 n'est pas à exclure", affirme Djebbari sur RTL

publié le 21/02/2020 à 08:19

Depuis lundi 17 février, le texte de la réforme des retraites est débattu à l'Assemblée nationale. Mais, en raison des dizaines de milliers d'amendements déposés, l'examen du texte n'avance pas. Richard Ferrand a affirmé qu'à ce rythme-là, 150 jours de séance seraient nécessaires pour terminer son examen dans l'hémicycle.

Invité de RTL Matin, le secrétaire d'État chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari a jugé ce débat parlementaire "catastrophique". "Il n'est pas au niveau d'un débat que doivent mener des députés de la nation", a-t-il affirmé.

Jean-Baptiste Djebbari a notamment réagi aux propos de Jean-Luc Mélenchon, député La France Insoumise farouchement opposé à la réforme des retraites qui affirme que son groupe parlementaire "tiendra la tranchée". "Il fait la démonstration par absurde du caractère très démocratique de notre Assemblée, et pratique une forme de détournement de l'utilisation des amendements", a-t-il affirmé.

Malgré tout, le secrétaire d'État a fait part de la "détermination totale du gouvernement à voter ce texte". Il n'a pas non plus réfuté la possibilité d'utiliser le 49-3, qui permet au gouvernement de faire passer le texte qu'il soumet sans vote. "Le 49-3 n'est pas à exclure", a-t-il déclaré, ajoutant que cette option sera décidée "en temps voulu". "Je me situe pour l'instant dans une dynamique positive", a-t-il ajouté.