publié le 13/02/2020 à 18:29

Le projet de réforme des retraites arrivera lundi 17 février en débat au Parlement dans sa version initiale puisque les 22.000 amendements n'ont pas pu tous être examinés. Jean-Luc Melenchon a d'ailleurs répondu à ceux qui lui reprochent d'avoir fait de l'obstruction.

Le président du groupe des députés LFI a promis, jeudi 13 février, une "noria" insoumise pour s'opposer au projet de loi sur les retraites dès lundi 17 février. Objectif : contrer la ligne de défense de la majorité et laisser du temps à la mobilisation sociale. Il revendique également l'organisation d'un référendum sur la réforme des retraites.

"Ils (les députés LaREM, ndlr) sont affaiblis parce que, politiquement, dans le pays, la violence leur est attribuée et le caractère contre-social de leur réforme est dorénavant perçu par une majorité de gens", explique Jean-Luc Mélenchon.

"S’ils étaient aussi sûrs d’eux, soit ils retirent la réforme, soit ils proposent un référendum; et qu'on ne vienne pas nous dire que c’est compliqué un référendum : celui de 2005 était aussi très compliqué, plus compliqué même puisqu'il y avait plus de pages", ajoute-t-il. "Donc que veulent-ils ? Ils comptent sur le pourrissement et la diversion", estime le chef des Insoumis.