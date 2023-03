Réforme des retraites : la motion de censure pourrait-elle faire tomber le gouvernement ?

Le gouvernement va-t-il tomber ? Après le suspense de ces dernières semaines concernant le recours du gouvernement au 49.3 pour passer en force sa réforme des retraites à l'Assemblée nationale, c'est la question que tout le monde se pose. Les députés de l'opposition, à gauche comme à droite, peuvent déposer une motion de censure jusqu'à vendredi 17 mars, 15 h 20, dans l'espoir de faire chuter Elisabeth Borne et son gouvernement.

Les règles de cette motion sont toutefois plus contraignantes que pour un projet de loi classique. Pour censurer le gouvernement, seules les voix députés qui veulent faire tomber le gouvernement, et qui votent pour, sont comptabilisées. Dans ce cas de figure, il faut que la moitié de l'hémicycle soutiennent ce renversement, soit un total de 287 voix.

Au moins deux motions vont être déposées. Une première, représentée par Marine Le Pen ne devrait pas fédérer au-delà du Rassemblement national, soit 88 voix. La seconde, une motion de censure "transpartisane" va être soumise par le groupe indépendant LIOT. En comptant ces députés neutres, ceux de la Nupes, ceux du RN et éventuellement ceux de quelques députés non inscrits, on arrive à 260 voix. Si l'ensemble des députés sont présents, car la délégation de vote ne sera pas autorisée.

Pour que le gouvernement ne tombe par le biais de cette motion, 27 voix venant des élus Républicains sont nécessaires. Pour autant, ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. Paradoxalement, certains d'entre eux souhaitaient voter contre l'adoption de la réforme des retraites, sans toutefois vouloir faire tomber le gouvernement. Une période de crise sans précédent aurait lieux si la motion est adoptée, avec un retour aux urnes, qui serait très risqué pour LR.

