publié le 20/12/2019 à 09:21

Les conditions de transports sont toujours très compliquées pour les Franciliens au 16e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce jeudi 19 décembre, le Premier ministre a reçu les syndicats et les organisations patronales, mais aucune trêve de Noël ne semble actée. Alors que cette semaine devait être décisive dans la suite du conflit, il semble finalement qu'il faille attendre le 6 janvier.

En attendant la semaine du 22 janvier, quand le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres. Même au sein du gouvernement, certains commencent à renvoyer vers l'année prochaine pour que la grogne sociale se tasse.

Pendant ce temps, il y a quelques signes de grosse fatigue chez certains grévistes. Ne pas travailler est plus fatiguant que d'être sur le pont visiblement. Chez EDF, certains privent des foyers d'électricité en plein hiver. Pour protéger leur régime de retraite, ils mettent des foyers avec des enfants dans le noir et sans chauffage ou alors ils coupent l'alimentation d'hôpitaux au motif que leur grève ne se voit pas.

Ils assument puisque le secrétaire général de la CGT Énergie a comparé sur LCI les coupures d'électricité aux actes de résistance illégaux du général de Gaulle. "C'était pas un criminel, nous non plus", a-t-il dit. Le signe que le conflit a trop duré. Même les entreprises concernées commencent à faire n’importe quoi.



La SNCF a décidé de supprimer son service "enfants accompagnés". 6.000 jeunes de 4 à 14 ans ne pourront pas rejoindre leurs grands-parents, leurs cousins ou même leurs pères ou leurs mères s'ils sont séparés.

6.000 enfants vont devoir se passer des fêtes

Les vacances de Noël ne sont pas n’importe quelles vacances, il s'agit d'un moment de retrouvailles familiales. Comment quelqu'un à la SNCF a-t-il pu se dire que ce 6.000 enfants allaient se passer des fêtes ? Apparemment, c'est pour des questions de sécurité et pour permettre au maximum de personnes de voyager. Le plus simple, c'est de mettre ça sur le compte de la fatigue.

L'une des pistes pour amadouer les syndicats, c'est la question de la pénibilité. Vous faîtes un travail difficile qui vous bousille la santé, vous partirez plus tôt. Pour simplifier le système, un député LREM a donné au Parisien hier une idée saugrenue : l'âge pivot personnalisé.

Plus vos collègues se flinguent, plus vous partez tôt Olivier Bost sur l'âge pivot personnalisé. Partager la citation





Pour calculer l'âge de départ à la retraite, il faudrait prendre l'espérance de vie au-delà de 65 ans ou le taux de suicide de la profession. Le taux de suicide dans la profession pour calculer votre âge de départ à la retraite, autrement dit de manière un petit peu plus brutale et cynique, plus vos collègues se flinguent, plus vous partez tôt. Il semble que la fatigue soit grande, il est temps de prendre du repos. Profitez des fêtes tout le monde en a grand besoin.