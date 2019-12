publié le 20/12/2019 à 07:14

La trêve de Noël n'aura pas lieu. Ce vendredi 20 décembre marque le 16e jour de grève contre la réforme des retraites et cela va durer. La CGT appelle en effet à maintenir le mouvement. Le syndicat a été reçu jeudi 19 décembre avec tous les partenaires sociaux par Édouard Philippe. À la sortie, aucune avancée estime le numéro 1 Philippe Martinez. "La grève continue" et "deux actions sont programmées : le Noël des grévistes et des rassemblements le 28 décembre", a déclaré Laurent Brun, secrétaire général de la CGT-Cheminots.

Le Premier ministre a prévu de revoir les syndicats début janvier mais leur demande d'ici là de respecter une trêve de la grève pendant les fêtes de Noël. Seule la CFDT et l'UNSA y semblent disposées. Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, estime "avoir eu la confirmation que les signes d'ouverture sur la pénibilité, les aménagements de fin de carrière sont réellement sur la table". L'UNSA prend donc acte de ces avancées et appelle "à une pause à la SNCF du mouvement".

Une pause qui serait bienvenue à l'approche des fêtes de Noël. La SNCF devrait acheminer les voyageurs dans des conditions relativement normales pour la moitié des usagers.

À écouter également dans votre journal :

Justice - Des peines de prison ont été prononcées pour deux policiers qui s'en étaient pris à des manifestants lors des violences du 1er mai à Paris.Ils ont été condamnés à deux et quatre mois avec sursis. L'un des deux hommes avait jeté un pavé, l'autre giflé un manifestant.



Faits-divers - Des nouvelles rassurantes du petit garçon français qui avait été jeté par un Britannique du dixième étage du musée londonien le Tate Modern. Très grièvement blessé, il se remet et commence à bouger ses bras et ses jambes.

Noël - Un bon plan pour Noël. Les solderies de Noël vous proposent des petits objets à prix cassés car ils proviennent de dons. En ces temps de conjoncture économique difficile, il s'agit de bons plans très prisés des consommateurs qui ne veulent pas tomber dans la surconsommation.