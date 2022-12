Twitter : Elon Musk fait supprimer les comptes qui pistent les jets privés de milliardaires

Elon Musk et Twitter (illustration)

C'est une nouvelle illustration de politique de modération à géométrie variable de Twitter. Des dizaines de comptes spécialisés dans le "flight tracking" de jets privés de milliardaires ont été déclarés persona non grata du réseau social mercredi 14 décembre. Ces comptes documentaient en temps réel les trajets des jets privés de plusieurs grandes fortunes, notamment Elon Musk via @elonjet ou le Français Bernard Arnault via @i_fly_bernard. Ils ont été suspendus de façon permanente par Twitter.

Le nouveau patron de la plateforme avait pourtant fait la promesse de ne pas y toucher lorsqu'il avait eu maille à partir avec leur créateur, Jack Sweeney, un étudiant américain de 20 ans qui avait créé des dizaines de comptes automatisés pour suivre en temps réel et retracer les déplacements en avion des milliardaires à partir des signaux qu'ils transmettent publiquement.

Ces comptes étaient particulièrement utilisés par les militants écologistes pour dénoncer le bilan carbone des milliardaires. Elon Musk avait déjà tenté de faire fermer le compte @elonjet par le passé, mais son créateur avait refusé.

Liberté d'expression à géométrie variable

Défenseur de la liberté d'expression, Elon Musk a justifié cette décision mercredi soir. "Poster la position géographique de quelqu'un en temps réel viole le règlement sur le 'doxing' (le fait de divulguer des informations personnelles sur Internet à l'insu d'une personne, ndlr), mais le mettre en ligne en différé est autorisé", a-t-il tweeté. Quelques instants plus tard, Twitter a mis à jour ses conditions d'utilisation pour intégrer ces nouvelles règles.

Depuis son arrivée à la tête de la plateforme, Elon Musk a envoyé des messages contradictoires sur ce qui y est autorisé ou non. Fervent défenseur d'une grande liberté d'expression - tant que les propos respectent la loi - il a rétabli des comptes auparavant bannis par le réseau social, dont celui de Donald Trump. Mais il a aussi suspendu celui de Kanye West après la publication de plusieurs messages jugés antisémites et refusé le retour sur la plateforme du complotiste d'extrême-droite, Alex Jones.

Elon Musk a, par ailleurs, promu ces derniers jours la publication de plusieurs séries de "Twitter files", des documents internes censés illustrer des pratiques de modération discutables sous la précédente direction. Il a aussi attaqué personnellement l'ancien responsable de la sûreté de Twitter, Yoel Roth, qui a, par la suite, dû quitter son domicile pour des raisons de sécurité, selon des médias américains.

