publié le 22/10/2018 à 09:31

Que nous prépare vraiment le gouvernement pour les retraites ? Apparemment, il y a quelques zones d'ombres. Je vous rappelle la promesse qui figure dans le programme d'Emmanuel Macron : un euro cotisé pour sa retraite donne les mêmes droits pour tout le monde.



L'idée est très simple et se résume donc en une phrase et les idées qui tiennent en une phrase sont souvent les plus efficaces en politique. C'est comme "travailler plus pour gagner plus".

Emmanuel Macron avait trouvé le moyen d'en finir avec 42 régimes de retraites, des régimes spéciaux totalement illisibles et très inégalitaires. Il veut rendre le système beaucoup plus juste, notamment pour les femmes et tout ça c'est très bien. Il a aussi trouvé le moyen de faire varier les pensions, sans plus jamais en passer par une réforme des retraites.

L'âge pivot, l'idée du Medef

C'est là que ça se complique. Dans son programme, Emmanuel Macron a aussi écrit que cette réforme garantirait un équilibre financier du système sur le long terme. Mais ça, il ne dit pas comment il compte y arriver. En fait, il y a seulement trois moyens de maintenir l'équilibre global : augmenter les cotisations, repousser l'âge de la retraite ou baisser les pensions.



Mais tout ça, est-ce hors de question pour Emmanuel Macron ? Ce n'est pas si évident. Il n'est pas question de toucher à l'âge de départ autorisé. Vous pourrez toujours partir à 62 ans. Mais pas forcément à taux plein. C'est ça la nouveauté : l'idée de l'âge pivot défendu par le Medef. Il faudrait cotiser jusqu'à 63 ans pour avoir toute sa retraite et cet âge là, 63 ans, pourrait augmenter à l'avenir.



Donc pour avoir son taux plein, vous partirez peut-être à 64, 65, 66 ans. Tout dépendra de l'équilibre de l'ensemble. Le gouvernement refuse de parler d'âge pivot. Mais, Agnès Buzyn, la ministre chargée des retraites, invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, n'a pas formellement rejeté le principe.

Vers une baisse des pensions ?

La deuxième chose que ne dit pas le gouvernement, c'est si un euro cotisé aujourd'hui, vaudra la même chose à l'avenir, les futures pensions pourraient donc baisser. Tout le monde va donc se poser une question simple : est-ce que je vais y perdre ? La question est explosive.



Mais personne n'en saura rien puisqu'aujourd'hui on ne sait absolument pas ce que l'on va toucher à la retraite. Mais ce n'est quand même pas de nature à vous rassurer. Vous ne savez rien, ou vous savez que vous n'aurez pas grand chose. Dans les deux cas, pardonnez-moi, mais c'est... anxiogène.

La réforme des retraites pourrait rajouter quelques malentendus entre les Français et le gouvernement Olivier Bost Partager la citation





C'est pour ça que la réforme des retraites est vraiment un dossier très, très délicat pour le gouvernement. Pour amortir le choc, Emmanuel Macron a prévu de temporiser : la réforme ne concerne pas ceux qui vont partir à la retraite dans les 5 ans et le nouveau système mettra 10 ans pour remplacer l'ancien système.



Si ça peut atténuer les contestations, il n'est pas sûre que cette longue transition rajoute beaucoup de clarté à l'ensemble. Ce n'est pas clair, c'est même compliqué et tout le monde sera concerné. Bref, vous l'avez compris, la réforme des retraites pourrait bien encore rajouter quelques malentendus entre les Français et le gouvernement. Et malheureusement, Emmanuel Macron l'a encore bien prouvé la semaine dernière, lors de son intervention à la télévision : s'il y a quelque chose qu'il ne sait pas bien faire, c'est dissiper les malentendus.