Les actualités de 6h30 : Macron et Trump ont discuté du meurtre de Khashoggi

publié le 22/10/2018 à 07:29

Emmanuel Macron et Donald Trump se sont entretenus hier soir au téléphone au sujet de l'affaire Khashoggi, ce journaliste saoudien tué à l'intérieur du consulat de son pays à Istanbul. Les Américains se montrent désormais sévères à l'égard de leur allié : il y a eu "tromperie" et "mensonge" de la part de Ryad selon eux. Il faut dire, Pierre Julien, que les dernières explications de l'Arabie Saoudite sont pour le moins embarrassées.



Car si le ministre saoudien des Affaires étrangères a reconnu que Khashoggi a bel et bien été tué au consulat d'Istanbul et qu'il ignorait où se trouvait le corps du journaliste, il a surtout tenu à dédouaner le prince héritier. Ce dernier ne savait pas que l'opposant se trouvait dans l'enceinte diplomatique et qu'il avait été victime de ce que le ministre appelle "une énorme et grave erreur", a-t-il affirmé.

Ryad répond ainsi à la communauté internationale, en évoquant une sorte de bavure regrettable, un geste malheureux, à la suite d'une bagarre survenue au moment de l'interrogatoire du journaliste.

Santé - De nouvelles investigations vont être lancées pour tenter de comprendre les mystérieux cas de bébés nés sans bras. Annonce faite hier par la ministre de la Santé lors du Grand Jury.



Politique - Emmanuel Macron va passer la journée auprès des sinistrés de l'Aude. Une semaine tout juste après les inondations qui ont fait 14 morts, le Président est très attendu.



Faits divers - Le Parisien révèle ce matin qu'un aérosol a été retrouvé au domicile de Jonathann Daval. Le capuchon, lui, a été découvert à proximité du corps calciné d'Alexia. Les enquêteurs s'interrogent : ce produit de bricolage pourrait constituer une preuve de l'implication du suspect dans la crémation, ce qu'il a toujours nié.

