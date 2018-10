publié le 21/10/2018 à 15:52

Le gouvernement va-t-il reculer l'âge de départ à la retraite ? Interrogée sur le sujet dimanche 21 octobre, Agnès Buzyn a confirmé que l'âge légal de départ à la retraite resterait à 62 ans. Cependant, la ministre des Solidarités et de la Santé a renvoyé la question du taux plein à la négociation avec les partenaires sociaux, avec l'objectif "d'arriver à un consensus".



"Le seul engagement qui a été pris, c'est que l'âge de 62 ans restera l'âge minimal de départ. Après, tout le reste est en discussion avec les partenaires sociaux", a-t-elle affirmé lors du Grand Jury RTL/ Le Figaro/ LCI.



Interrogée sur la création d'un "âge pivot" à 63 ans pour inciter les travailleurs à partir plus tard que l'âge légal, elle a répondu que c'était "une contribution du Medef, ça les regarde".

L'organisation patronale plaide pour un mécanisme sur le modèle des retraites complémentaires des salariés du privé, qui prévoit une décote temporaire à partir de 2019 pour ceux qui partiront avant 63 ans.

Il n'y a pas d'enjeu financier dans cette réforme Agnès Buzyn Partager la citation





De leur côté, les syndicats y sont résolument hostiles. "Laissons faire la concertation, la première phase de la négociation s'est remarquablement bien passée, c'est inouï (...) Nous ouvrons cette deuxième phase (qui doit durer encore six mois ndlr), nous nous laissons le temps pour arriver à un consensus", a plaidé la ministre.

La concertation, menée par le Haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, doit déboucher en 2019 sur une réforme instaurant un système universel avec la promesse qu'"un euro cotisé vaudra les mêmes droits pour tous les Français". "Le seul objectif, c'est que le système doit être plus lisible et plus juste, qu'il réponde aux carrières de plus en plus complexes et hachées. Il n'y a pas d'enjeu financier dans cette réforme", a insisté Agnès Buzyn.