publié le 13/04/2020 à 15:21

"Un discours de vérité et de totale transparence", c'est l'attente de l'ex-ministre de la Santé, Xavier Bertrand, qui s'est exprimé sur BFM TV au sujet de la pandémie du coronavirus. De fait, le président Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français, ce lundi 13 avril, pour sa cinquièmement allocution depuis le début de l'épidémie de Covid-19.

Alors que les critiques fusent sur la gestion gouvernementale de cette crise sanitaire sans précédent, "le président de la région des Hauts-de-France appelle à cesser les polémiques politiciennes" et invite à "se conformer aux initiatives prises par les autorités sanitaires". Par ailleurs, il estime que son rôle est uniquement "de se montrer le plus utile possible" et appelle les responsables politiques à "ne pas trop la ramener".

Xavier Bertrand espère un discours "de vérité et de totale transparence", notamment sur les tests, les réserves de masques et le prolongement du confinement. "Ce que j'attends du président, c'est qu'il nous explique clairement pourquoi on prolonge le confinement et qu'il nous donne un horizon plus lointain quitte à le raccourcir plutôt que de le prolonger de 15 jours en 15 jours", a-t-il déclaré.

Quant au recours aux technologies de traçage des données des téléphones, envisagé par le gouvernement, Xavier Bertrand a fait valoir que "ce n'est pas la solution miracle", car "si vous mettez en place le tracking, en oubliant que se pose avant tout la question des masques et des tests, alors c'est une fausse bonne solution".