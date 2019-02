et Marie-Pierre Haddad

publié le 05/02/2019 à 08:51

Un référendum va-t-il être organisé le jour des élections européennes, le 26 mai prochain ? Selon Julien Denormandie, le ministre en charge de la Ville et du Logement, "le référendum est un sujet qui prend beaucoup trop de place à mes yeux. Le grand débat est en cours, à l'issue il y aura des annonces, des mesures et aujourd'hui, on se demande quel va être l'outil pour adopter ces mesures".



Invité à l'antenne de RTL ce mardi 5 février, il explique que "le Président n’a rien décidé, toutes les options sont sur la table".

Plusieurs membres du gouvernement, comme Nathalie Loiseau ministre en charge des Affaires européennes, ou Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, estiment que la date de ce référendum ne doit pas tomber en même temps que le scrutin des européennes. Un avis aussi tenu par Alain Juppé, qui craint qu'un référendum "occulte complètement l'enjeu européen".