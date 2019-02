publié le 04/02/2019 à 21:35

Un changement de gouvernement ou de premier ministre n'est pas "la réponse à la crise des 'gilets jaunes' et à tout ce qu'elle a révélé", estime Alain Duhamel sur RTL. L'éditorialiste ajoute qu'il est possible d'imaginer une dissolution au cours de laquelle il est "infiniment probable qu'il n'y aura pas de majorité à la sortie".



Le référendum apparaît donc selon lui comme la solution la plus adéquate pour mettre fin à cette crise. Il a l'avantage d'être à la fois "populaire et spectaculaire" même s'il peut être "dangereux pour Emmanuel Macron" en ayant un "effet boomerang". "Il n'y a pas de politique sans risque", souligne Alain Duhamel.

Un référendum à questions multiples permettrait donc de parler réellement de ce qui sera ressorti des convictions des Français et des "gilets jaunes". En revanche, ce référendum ferait passer les élections européennes au second plan puisque les "questions européennes sont importantes en permanence et spécialement en ce moment".