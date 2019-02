publié le 04/02/2019 à 08:13

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation s'est dit favorable ce lundi 4 février à un référendum à l'issue du grand débat. "Je pense que cela serait bien de sortir de ce grand débat par un questionnement en direction des Français, (...) sur les thèmes institutionnels, sociaux, fiscalité, (...) un certain nombre de sujets, dont on a vu qu'ils étaient au cœur de l'actualité depuis le mois d'octobre", a estimé Didier Guillaume sur RTL.



En matière de référendum, "le danger, ce serait de ne rien faire. Le danger est de ne pas entendre la souffrance des Français", insiste le membre du gouvernement, alors que certains mettent en gardent contre le risque que représenterait une telle consultation, à laquelle Emmanuel Macron réfléchirait pour le 26 mai.

"Ces mouvements inédits, dits des "gilets jaunes", ont montré quelque chose, ont montré qu'il y a une coupure entre les élites et le peuple, entre Paris et la province. De ce fait, cette idée (...) me semble tout à fait opportune et permettrait aux Français de s'exprimer", a ajouté le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.

Quant aux modalités de cette consultation, "nous ne sommes plus à l'époque du général de Gaulle, où il y avait une question. Là, il pourrait même en avoir plusieurs. Les Français pourraient répondre 'oui' à certains sujets, et 'non' à d'autres'", a-t-il estimé.