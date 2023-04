Réélection d'Emmanuel Macron : ses méthodes choquent plus que le fond

Un itinéraire "RTL", des milliers de kilomètres et des rencontres. Sur le trajet "Rouen-Tulle-Lourdes", la radio a fait du co-voiturage. L'occasion de faire le bilan directement avec les Français, un an après la réélection d'Emmanuel Macron à la tête du pays.

S'il y a un sujet qui a beaucoup fait réagir les conducteurs, c'est la réforme des retraites : "Les relents de droite qui me restent me font dire qu'elle était nécessaire. Mais c'est prendre le problème par le bout de la lorgnette, car c'est le sujet du travail, pas de la retraite", analyse Julie, commerciale à Rouen.

Une tendance représentée par cette conductrice : travailler plus, c'est possible mais seulement si le bien-être au travail est assuré. Or, beaucoup des conducteurs de la semaine font des métiers difficiles : chef de chantier, infirmière ou encore CRS.

Un sujet parfois à éviter

Certains conducteurs admettent que le sujet des réformes des retraites n'est pas à discuter avec tout le monde. En témoigne Terry, CRS spécialisé dans le maintien de l'ordre, qui depuis quelques semaines est obligé de cacher son métier à ses passagers.

"Des gens d'extrême-gauche n'aime pas beaucoup la police. Pourtant je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de policiers ou de gendarmes qui ont voté Macron ! On est des citoyens comme les autres" rappelle-t-il. Une société qui se retrouve fracturée après cette réforme. Sur douze covoitureurs rencontrés, six ont avoué ne plus aller voter.



Toute la semaine, à l'occasion du premier anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron, RTL part à la rencontre des Français. 1.000 kilomètres entre les villes de Rouen, Tulle et Lourdes (RTL) pour parler inflation, pouvoir d'achat, ou encore travail.



RTL sillonne la France en blablacar Crédit :

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info