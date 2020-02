Instagram vous suggère désormais les comptes à ne plus suivre

publié le 07/02/2020 à 15:00

Vous avez l'impression que votre flux Instagram est submergé par les publications de comptes qui ne vous intéressent plus ? Instagram veut vous aider à faire le tri. Le réseau social dédié à l'image de Facebook a annoncé le 6 février le lancement d'une fonctionnalité qui, sans rentrer dans les détails de sa mayonnaise algorithmique, apporte un nouvel éclairage sur la façon dont sont mises en avant les publications dans les fils d'actualité.

Déployée dans la dernière mise à jour de l'application, cette option donne accès à deux nouvelles catégories dans l'onglet "Abonnements" du profil des abonnés. La première, baptisée "Abonnements avec lesquels vous avez le moins interagi", met en avant les contacts dont les utilisateurs ont le moins aimé les publications et dont les stories ont suscité le moins de réactions lors des trois derniers mois. La seconde, "Abonnements les plus souvent vus sur le fil d'actualité", recense les comptes dont les publications sont le plus souvent apparues dans leur timeline lors du même laps de temps.

Instagram laisse aussi la possibilité à ses utilisateurs de classer les comptes qu'ils suivent par ordre chronologique (ou du plus récent au plus ancien) et non plus seulement selon le tri algorithmique qui prévaut à l'heure actuelle, basé sur les interactions avec les comptes et on ne sait quel critère à la discrétion de la plateforme. L'occasion de redécouvrir les comptes que vous avez suivi en premier lors de vos premiers pas sur la plateforme.

"Instagram vise vraiment à rapprocher les gens des personnes et des choses qui les intéressent. Mais nous savons qu'avec le temps, vos intérêts et vos relations peuvent évoluer et changer", a expliqué un porte-parole de l'entreprise au site américain TechCrunch.

Une fois que les utilisateurs auront personnalisé la liste de leurs abonnements, Instagram bénéficiera à peu de frais d'un nouvel état des lieux de leurs relations sociales et de leurs centres d'intérêts. En montrant davantage de publications que sont susceptibles d'aimer ses abonnés, la plateforme s'assure aussi de renforcer leur engagement et, par ricochet, le nombre de vues des annonces. Selon Bloomberg, Instagram a généré 20 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2019.