Une élue RN reprend les propos de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz

Catherine Lesné, une conseillère municipale Rassemblement national d'Agen a été "exclue de fait", lundi 1er octobre, de son parti après avoir posté sur Facebook un message reprenant à son compte les anciens propos de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz, un "détail de l'Histoire".



L'information a été tweetée par un responsable local du parti et conseiller régional, Etienne Bousquet-Cassagne. Le secrétaire départemental adjoint a précisé à l'AFP que "cela clarifie les choses. Tous ceux qui pensent comme elle, n'ont rien à faire au Rassemblement national. S'il reste des militants qui pensent comme elles dans notre mouvement, qu'ils s'en aillent d'eux-mêmes. De toute façon, ils seront exclus si l'on découvre de telles idées".

Le message, visible uniquement par les amis de l'élue et publié par Sud-Ouest, s'en prend aux immigrés avant d'ajouter : "Tout comme 'les chambres à gaz ont été un détail de l'Histoire' car effectivement, la guerre n'a pas été que ça !!!".

En accord avec les instances nationales, Catherine Lesné est exclue de fait du @RNational_off pour ses propos sur les chambres à gaz. Ce type de discours n’a pas sa place dans notre mouvement.

L'élue n'a pu être jointe. Jean-Lin Lacapelle, délégué national aux Ressources, a confirmé que l'élue était suspendue "car on ne peut être exclu sans que la commission des conflits ne soit réunie". Sur le fond du message posté, "c'est inadmissible", a-t-il ajouté, "nous avons une ligne qui a été déterminée par Marine Le Pen" et ceux qui s'en écartent "n'ont plus leur place au parti".



Marine Le Pen avait exclu son père et ancien président du Front national (de 1972 à 2011) en 2015 pour avoir assimilé les chambres à gaz à "un détail de l'Histoire de la Seconde guerre mondiale", une affirmation pour laquelle il a été condamné en justice.