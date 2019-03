publié le 05/03/2019 à 18:07

Quelques heures après l'agression de deux surveillants de la prison d'Alençon par un détenu, aux alentours de 9h45 ce mardi 5 mars, les enquêteurs progressent sur le profil de l'agresseur. Toujours retranché avec son épouse dans l'unité de vie familiale de la maison d'arrêt, Michaël Chiolo, 27 ans, purge une peine de 30 ans et est considéré comme "radicalisé en prison", selon une source policière.



Cet homme, qui a dit "Allah Akbar" en agressant les surveillants, n'était pas détenu dans le quartier pour radicalisés ouvert dans cette prison en septembre 2018. "Je crois savoir que c'est un individu qui était fiché", a précisé la ministre de la Justice, Nicole Belloubet qui a ajouté que le couteau ayant servi à l'agression "aurait pu lui être apporté par sa femme".

Selon Me Pauline Brion, l'avocate du détenu, son client a rencontré sa compagne "en prison et ils projetaient de se marier". "Il avait écrit à quelqu'un après sa conversion pour qu'on lui trouve une épouse", a-elle indiqué.

Un lourd passé judiciare

Converti à l'Islam en 2010, le détenu purge une peine de réclusion criminelle pour arrestation, enlèvement, séquestration suivie de mort et vol avec arme, et d'un an d'emprisonnement pour apologie publique d'acte de terrorisme. Il est libérable en 2038.



Avec un complice, ils avaient été condamnés en décembre 2015 en appel à Nancy pour avoir étouffé un homme de 89 ans, après l'avoir séquestré et "momifié" à son domicile près de Metz en 2012. Originaires de la commune de Saint-Avold en Moselle, les deux hommes s'étaient rendus le 17 avril 2012 au domicile de Roger Tarall, 89 ans, à Montigny-lès-Metz, pour le cambrioler. Le corps de la victime, morte par asphyxie, avait été découvert le lendemain.



En novembre 2015, alors qu'il était déjà incarcéré à Mulhouse dans l'attente de son jugement en appel, Michaël Chiolo avait été condamné à un an de prison ferme pour avoir demandé à ses codétenus de "rejouer" l'attaque du Bataclan dans la cour de la maison d'arrêt. "Après Paris, j'aurais continué en province", aurait dit le jeune homme à un codétenu, selon des propos rapportés par les surveillants de la maison d'arrêt.



Son acte n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux et notamment Marine Le Pen qui a apporté son soutien aux deux surveillants agressés, dont les jours ne sont pas en danger : ""Soutien total aux surveillants pénitentiaires, qui subissent de plein fouet l'islamisme. La situation de nos prisons est suffisamment tendue pour que le gouvernement n'y ajoute pas le retour des djihadistes français!".

Soutien total aux surveillants pénitentiaires, qui subissent de plein fouet l’islamisme.



La situation de nos prisons est suffisamment tendue pour que le gouvernement n’y ajoute pas le retour des djihadistes « français » ! MLP #CondéSurSarthehttps://t.co/eqVBENajgD — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 5 mars 2019