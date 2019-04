Injures racistes : Roxana Maracineanu salue l'attitude des joueurs

publié le 13/04/2019 à 08:35

La rencontre entre Dijon et Amiens a été interrompue pendant plusieurs minutes après des cris racistes adressés au capitaine amiénois Prince Gouano, vendredi 12 avril au stade Gaston-Gérard. Après 77 minutes de jeu, le défenseur et capitaine d'Amiens avait commencé à quitter le terrain en lançant vers son banc de touche : "C'est fini on joue plus, je ramène mes coéquipiers, on rentre dans le vestiaire."



Invité ce samedi matin sur RTL, Roxana Maracineanu a salué la réaction des joueurs et des arbitres : "c'est très bien que cela se soit passé comme ça, d'arrêter le match, de repérer la personne et de porter plainte derrière", explique la ministre des sports.



"À chaque fois on se cachait derrière le fait que c'était un effet de groupe et que l'on ne pouvait pas repérer l'individu. Désormais il y aura des gens qui regarderont ce que disent, ce que font les supporters. Je trouve que c'est très bien que ce soit les joueurs qui se soient responsabilisés, mobilisés là dessus", poursuit-elle.

"On est au XXIe siècle, c'est inadmissible. J'ai marqué le coup en demandant d'arrêter le jeu. On est tous égaux, on est tous des êtres humains", avait expliqué Prince Gouano au micro de BeIn Sports après le match.

Suite à ces injures, un homme a été identifié et placé en garde à vue. "La procédure va suivre son cours", a commenté la ministre.