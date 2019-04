publié le 13/04/2019 à 02:03

Après l'Italie et l'Angleterre, un match de Ligue 1 entre Dijon et Amiens a été interrompu plusieurs minutes ce vendredi 12 avril en raison de cris racistes visant un joueur noir amiénois. Cette fois, c'est le défenseur et capitaine français d'Amiens, Prince Gouano, qui a été victime à Dijon d'"insultes racistes".



Une première pour ce défenseur de 25 ans arrivé en France en 2017, après avoir joué en Italie, aux Pays-Bas, en Angleterre, au Portugal ou encore en Turquie. "J'ai beaucoup tourné, j'ai fait énormément de club. (...) J'ai fait tous les pays en Europe et je n'ai jamais connu ça. J'ai entendu parler de ça, mais je ne l'ai jamais vécu. Il fallait que je rentre en France pour le vivre", assure-t-il.

"On est au XXIe siècle, c'est inadmissible. J'ai marqué le coup en demandant d'arrêter le jeu. On est tous égaux, on est tous des êtres humains", a expliqué Prince Gouano au micro de BeIn Sports après le match. "Il m'a traité de singe, mais c'est lui qui est en cage", estime le capitaine amiénois, alors que l'auteur des insultes racistes a été interpellé et placé en garde à vue, selon la Ligue de football professionnel.

Après 77 minutes de jeu, le défenseur et capitaine d'Amiens a commencé à quitter le terrain en lançant vers son banc de touche : "C'est fini on joue plus, je ramène mes coéquipiers, on rentre dans le vestiaire."





Après plus de trois minutes de flottement et une discussion entre les entraîneurs des deux équipes, Antoine Kombouaré et Christophe Pélissier, et l'arbitre du match Karim Abed. Ce dernier a demandé au speaker du stade : "Faites bien passer le message, si ça reproduit on arrête."