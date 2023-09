Rachel Keke a-t-elle le droit d'occuper un HLM ?

Rachel Keke, députée du parti de gauche français La France Insoumise (LFI) et membre de la coalition de gauche NUPES (Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale)

Dans un communiqué publié vendredi 8 septembre sur X, anciennement Twitter, la députée insoumise Rachel Keke, élue en juin 2022 dans la 7e circonscription du Val-de-Marne, s'est défendue d'habiter dans un logement social. Celui-ci lui a été accordé "via le 1% patronal lorsque j'étais femme de chambre", a-t-elle expliqué.

Le 1% patronal est un dispositif d'aide au logement qui permet à des salariés d'une entreprise d'accéder à la location ou à l'acquisition, détaille Action Logement. Rachel Keke, qui habite dans un logement social à Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne, a précisé qu'elle avait contacté son bailleur social dès son élection.

"Valophis m'a informée que je pouvais garder mon logement en réglant un surloyer", a assuré la députée dans son communiqué. Elle a justifié son choix de rester chez elle par le fait qu'elle occupait ce logement depuis sept ans avec ses quatre enfants, qu'elle élève seule, mais aussi pour rester "au plus près des réalités du terrain".

"J'ai été toute ma vie une travailleuse précaire. J'ai vécu toute ma vie dans des quartiers populaires. C'est cette vie-là qui me donne la compréhension et la force nécessaire à ce travail de représentation et de défense des classes populaires", a-t-elle affirmé.

"Elle n'est pas élue à vie", affirme Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon a défendu Rachel Keke vendredi 8 septembre sur Twitter. Il a indiqué qu'il souhaitait qu'elle reste dans son logement HLM : "Quitte à ce que son loyer soit adapté". "Elle n'est pas élue à vie. Et c'est une bonne chose que les élus du peuple n’abandonnent pas la vie des leurs", a-t-il écrit. Lui et la députée ont critiqué ces attaques formulées par l'extrême droite.

Pour bénéficier d'un logement social en Île-de-France, il faut que le total des revenus annuels des personnes à loger ne dépasse pas un montant maximum, indique service-public.fr. Selon le simulateur proposé par le site, en 2023, un foyer de 5 personnes peut bénéficier d'un logement social à Chevilly-Larue si son revenu fiscal de référence de l'année 2021 est inférieur ou égal à 83.340 euros.



Il est possible de payer un surloyer

Dans sa déclaration d'intérêts de janvier 2023, disponible sur le site de l'Assemblée nationale, Rachel Keke indique avoir touché 16.275 euros nets en 2021, lorsqu'elle était gouvernante d'étage.

Depuis, ses revenus ont augmenté, puisque le salaire net d'un député s'élève à 5.928,63 euros. Dans ce cas, selon le site service-public.fr, un locataire de HLM peut "être obligé de payer un surloyer lorsque le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum".

Il est précisé qu'un bénéficiaire d'un logement social peut être contraint de quitter son logement quand le total des revenus annuels des personnes logées dépasse un montant maximum pendant deux années consécutives. Toutefois, le délai de 18 mois pour quitter le logement peut disparaître si, dans ce même temps, les revenus du bénéficiaire deviennent inférieurs à un certain montant.