Législatives 2022 : qui est Rachel Kéké, l'ancienne femme de chambre qui a battu Roxana Maracineanu ?

La nouvelle Assemblée nationale est donc marquée par la percée de l'alliance de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon. Il ne sera pas Premier ministre mais la Nupes a fait élire 131 députés parmi lesquels de nouveaux visages comme Rachel Kéké, femme de chambre, qui a battu l'ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu, d'un cheveu, 177 voix d'écart dans la 7e circonscription du Val-de-Marne.

À l'annonce des résultats, ses soutiens exultent. Rachel Kéké, l'ancienne femme de chambre, apparait dans la minute, émue, en tenue traditionnelle ivoirienne. Elle fait ensuite monter sur scène ses anciennes collègues de l'Ibis des Batignolles. "Les Français aujourd'hui sont conscients de ce que vit le peuple d'en bas", dit l'une d'entre elles.

Âgée de 47 ans, Rachel Kéké, Franco-Ivoirienne, s'est fait connaître lors des 22 mois de grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles à Paris, entre 2019 et 2021, lorsqu'elle s'est mobilisée pour améliorer les salaires et les conditions de travail des femmes de ménage face au "mépris" de la direction. Cette militante CGT, mère de cinq enfants, est née en 1974 dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan, d'une mère vendeuse de vêtements et d'un père conducteur d'autobus.

Premier dossier dont elle veut s'emparer : l'augmentation des salaires des femmes de ménage de l'Assemblée nationale.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info