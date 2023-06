Qui est Guillaume Rozier, le nouveau conseiller d'Emmanuel Macron ?

Guillaume Rozier, fondateur de CovidTracker, ViteMaDose et VaxImpact, à Paris en février 2021

Emmanuel Macron poursuit sa semaine consacrée à la souveraineté industrielle. Lundi 12 juin, le chef de l'État lançait un plan pour relocaliser la production de 50 médicaments et ce mardi, il a fait des annonces sur l'intelligence artificielle depuis le salon VivaTech, le temple des nouvelles technologies.



Le président sera accompagné par l'une de ses dernières recrues, Guillaume Rozier, notamment à l'origine de l'application pour recenser les rendez-vous pour la vaccination anti-Covid. À l'Élysée, certains regardent pourtant de haut ce petit génie de l'informatique.

Dans les couloirs de l'Élysée, c'est un profil qui détonne. Ni Sciences Po, ni l'ENA, un simple diplôme d'ingénieur à Nancy qui n'a pas de quoi impressionner ces petits camarades. D'ailleurs, quand on demande plus de précisions sur son rôle auprès d'Emmanuel Macron, on comprend vite que sa notoriété embarrasse. "Guillaume est un conseiller, il n'a pas d'existence propre", balaye un communicant du président, comme pour le renvoyer vers l'anonymat.

Mais, à 27 ans, Guillaume Rozier s'est vite fait une place de choix au sommet de la pyramide et à l'oreille du président. Son poste consiste à faire à l'Élysée ce qu'il a fait pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire d'immenses tableaux, des graphiques, des analyses sur les sujets du moment, des mots à coller au président sur ce que disent les Français dans leurs lettres, dans leurs mails envoyés à l'Élysée, sur les réseaux sociaux…

Un travail de fourmi pour préparer les annonces, les discours et regarder ce qui fait réagir. La preuve qu'Emmanuel Macron voulait à tout prix ce génie de l'informatique à ses côtés. Il aura patienté presque deux ans pour réussir à le convaincre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info