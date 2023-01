"Quelle époque !" : "Après les éborgnements, les émasculations", déclare Philippe Caverivière sur la police

"Qui aurait pu croire que bosser deux ans de plus nous poserait problème ?", a questionné Philippe Caverivière durant l'émission Quelle époque!, diffusée sur France 2 samedi 28 janvier, à propos de la réforme des retraites. Il a souligné que même les retraités pro-réforme étaient désormais contre.



Lors des manifestations contre la réforme des retraites et un photographe franco-espagnol a dû être amputé d'un testicule après avoir reçu un coup de matraque d'un policier. "Après les éborgnements, les émasculations, on sait se renouveler dans la police française, on ne reste pas sur ses acquis", a raillé le chroniqueur.

Il a affirmé ne pas comprendre ce geste, qu'il a qualifié de violences policières : "messieurs les CRS, je vous rappelle qu'on est censé faire plus d'enfants pour sauver les retraites et sans testicule, ce sera moins facile", a conclu Philippe Caverivière.

