Homme émasculé après un coup de matraque d'un policier : ce que l'on sait

C'est une scène qui a choqué de nombreux internautes. Dans cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on peut voir un policier donner un coup de matraque à l'entrejambe d'un homme au sol, qui tient un appareil photo dans une main, puis repartir. La scène s'est déroulée près de la place de la Bastille à Paris, lors des manifestations contre la réforme des retraites le 19 janvier dernier.

Selon son récit, cet homme, un ingénieur franco-espagnol de 26 ans, prenait des photos lorsqu'il a été jeté au sol par un autre policier, lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Une fois au sol, un policier s'est alors approché de lui et lui a porté un violent coup de matraque à l'entrejambe. Son avocate a dénoncé "un geste extrêmement violent et gratuit qui confine au sadisme". Elle confirme que son client a dû être amputé d'un testicule et se trouve toujours hospitalisé.

Me Lucie Simon a également indiqué que la plainte pour violences volontaires ayant entraîné une mutilation par personne dépositaire de l'autorité publique est en cours de dépôt. "C'est une qualification criminelle, on n'est pas dans un état de légitime défense ou de nécessité, j'en veux pour preuve les images qu'on a et le fait qu'il n'ait pas été interpellé par la suite", a-t-elle précisé.

Une enquête administrative interne est ouverte depuis samedi 21 janvier, a indiqué la préfecture de police de Paris. Les faits se sont produits selon elle "dans un contexte d'extrême violence et dans le cadre d'une manœuvre de police pour interpeller des individus violents". L'ingénieur, qui vit en Guadeloupe, "est encore en état de choc et n'arrête pas de demander pourquoi" il a été blessé, a souligné son avocate.

