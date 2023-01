Réforme des retraites : va-t-elle garantir l'avenir du système par répartition ?

Report de l'âge légal, durée de cotisation, pension minimum... On commence à mieux comprendre les effets de la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron et présentée par Élisabeth Borne le 10 janvier 2023.

Si on essaie d’évaluer ce projet, on peut dire qu’il garantit l'avenir du système par répartition français jusqu’en 2030. Il y aura terme 17 milliards d’euros de recettes supplémentaires liées au fait que d’avantage de Français cotiseront et dans le même temps moins de pensions seront servies.

Mais il faudra imputer à ce montant 4 à 5 milliards de mesures de compensation. C'est-à-dire tout ce que concerne les carrières longues et la prise en charge de la pénibilité. Et la négociation n’est pas encore terminée.

Cela pointe le fait qu’il n’y a pas de réforme des retraites définitive. Il n’y a pas de réforme qui règlerait une fois pour toute le problème. Depuis 30 ans, les réformes se succèdent, ainsi que les crises. En moyenne, une réforme dure 5 ans.

Sur le fond, quel est le problème du système des retraites en France ? Il est double. Il y a une évolution démographique défavorable. C’est le nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités. On est passé de 4 en 1970, à 1,7 aujourd’hui. Et cela va encore baisser. Ce qui compromet le financement du système. L’autre problème, c’est la faiblesse de la quantité de travail produite en France.

>> Hors-série Lenglet-Co, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et des mutations économiques, en Europe et dans le monde. Le journaliste en profite aussi pour tordre le cou à de nombreuses idées reçues sur l'économie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info