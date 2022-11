Qatar : que peuvent faire les Bleus pour protester ? Chanter "Je suis libertine", propose Philippe Caverivière

Invité d'Amandine Bégot ce vendredi 25 novembre, Arnaud Robinet, député Horizons, est resté par la chronique de Philippe Caverivière. Le doctorant en biochimie et biologie moléculaire se voit affublé d'un surnom, "Le docteur Mamour de la santé", car, selon le chroniqueur, le possible futur ministre de la Santé émoustille les femmes de la rédaction.

Côté sport et politique, au Qatar, en marge de la Coupe du monde 2022, les gestes politiques se multiplient. Tandis que des joueurs allemands se sont bâillonné la bouche, des ministres belges et allemands ont arboré un brassard arc-en-ciel pour soutenir les communautés LGBTQ+. "C'est un très beau geste", salue Philippe Caverivière, qui souligne que des "brassards qui envoient un message il n'y en a pas moulte. Il y a l'arc-en-ciel, il y a le brassard SS, et c'est vrai qu'il ne faut pas se gourrer. Surtout si t'es joueur allemand", ajoute-t-il.

Quelle action symbolique pourrait donc entreprendre les joueurs français pour leur match face au Danemark ce samedi ? Philippe Caverivière a sa petite idée : chanter "'Je suis libertine' devant l'émir du Qatar, je pense qu'on a un buzz. Je propose, j'envoie ça à Didier Deschamps", lance ensuite le chroniqueur, sous les rires du studio.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info